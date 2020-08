Pokémon, la nuova serie in onda in Italia dal 29 agosto (Di venerdì 21 agosto 2020) La nuova serie dal titolo “Esplorazioni Pokémon”arriva in Italia su K2 (canale 41) a partire dal 29 agosto. Lasciatasi alle spalle la regione di Alola, Ash Ketchum prosegue il suo viaggio in questa nuova frizzante saga, con nuovi mostricciattoli da catturare e un nuovo amico che accompagnerà il nostro eroe in giro per il mondo. Come da titolo, sarà proprio l’esplorazione il tema centrale della nuova serie dedicata all’universo immaginario creato da Satoshi Tajiri. Dalle prime anticipazioni che ci offre il sito Curemoon, inizialmente Ash si dirigerà assieme al suo fedele amico Pikachu all’inaugurazione del laboratorio del professor Cerasa. Il protagonista farà, inoltre, conoscenza di un nuovo compagno di ... Leggi su kontrokultura

