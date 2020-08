PMI, 1 milione di richieste a Fondo Garanzia. Patuanelli: “Numeri impressionanti” (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, potenziato dal Decreto Liquidità, continua a registrare “numeri impressionanti”. Siamo arrivati a 1 milione di richieste per oltre 71 miliardi di liquidità garantita dallo Stato. Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, con un post su Facebook. Mediocredito Centrale – aggiunge il ministro – ha realizzato in pochi mesi le stesse operazioni effettuate in circa vent’anni. Numeri che danno la cifra dell’emergenza che abbiamo attraversato e stiamo ancora attraversando. La Garanzia dello Stato al 100% è stata senz’altro una misura innovativa che ha avuto bisogno di un rodaggio iniziale, ma oggi possiamo dire che gli istituti di credito ... Leggi su quifinanza

Sono 1.000.052 per un importo di euro 71.214.128.726,29 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge del 17 marzo ...

