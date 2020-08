Playoff NBA, Toronto batte Brooklyn 117-92 e allunga sul 3-0 nella serie (Di venerdì 21 agosto 2020) Altra vittoria per i Toronto Raptors, che anche in gara-3 del primo turno dei Playoff NBA della Eastern Conference hanno battuto i Brooklyn Nets. Il punteggio finale recita 117-92 in favore dei canadesi, che si portano così sul 3-0 nella serie e quindi ad una sola vittoria dalle semifinali di Conference. Il miglior marcatore del match è Pascal Siakam, che con 26 punti guida i Raptors al successo. Bene anche VanVleet con 22 punti, mentre ai Nets non bastano i 23 punti di Tyler Johnson. Se in gara-2 Brooklyn era arrivata in vantaggio all’intervallo, stavolta Toronto non fa sconti fin dall’inizio. Avanti 24-17 dopo il primo quarto, all’intervallo lungo i Raptors avevano già allungato sul +15 per poi controllare ... Leggi su sportface

