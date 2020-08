Playoff Nba – I Raptors graffiano ancora, Siakam imprendibile per Brooklyn: Toronto sul 2-0 (Di venerdì 21 agosto 2020) Non c’è storia in Gara-2 della seria tra Toronto Raptors e Brooklyn Nets, la franchigia canadese non lascia scampo ai propri avversari, scappando sul 2-0 e mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Pool/Getty ImagesPartita a senso unico a favore di Pascal Siakam e compagni, che si portano subito in vantaggio per difendere il gap nel corso della partita, chiusa con il punteggio di 92-117. L’ala grande camerunese è il top scorer del match con i suoi 26 punti, utili per regalare a Toronto un successo fondamentale ai fini della qualificazione. Non basta invece ai Nets la buona serata di Johnson, chiusa con 23 punti all’attivo.L'articolo Playoff Nba – I Raptors graffiano ancora, ... Leggi su sportfair

Fprime86 : RT @Davide_piase: ??????Il mio pezzo 'freschissimo' che racconta il 3-0 di Toronto sui Brooklyn Nets. Spicy P al comando per uno sweep vicinis… - sportli26181512 : NBA, risultati della notte: Toronto domina Brooklyn e va sul 3-0: Tutto facile per i Raptors, che controllano la pa… - Davide_piase : ??????Il mio pezzo 'freschissimo' che racconta il 3-0 di Toronto sui Brooklyn Nets. Spicy P al comando per uno sweep v… - lepetititalien : Cazzo se ne frega dell’Europa League sta sera ci sono i playoff nba - sportface2016 : #NBAPlayoffs Altra vittoria per i #Toronto Raptors, che si portano sul 3-0 nella serie con i #Brooklyn Nets -