Playoff NBA – I Lakers pareggiano la serie, sorridono anche i Bucks di Antetokounmpo (Di venerdì 21 agosto 2020) Proseguono le sfide di Playoff NBA: due le partite andate in scena nella notte, che hanno visto trionfanti i Milwaukee Bucks e i Los Angeles Lakers. Un buon Antetokounmpo, a referto con 28 punti e 20 rimbalzi, ha trascinato alla vittoria i Bucks nel secondo turno, portando sulla parità la serie. Ai Magic non è bastato il solito Vucevic, a referto con 32 punti e 10 rimbalzi. sorridono anche i Los Angeles Lakers, che portano la serie sul pareggio grazie al successo contro i Blazers di stanotte. E’ Davis il miglior realizzatore del match, con 31 punti e 11 rimbalzi. Solo 10 punti invece per LeBron James.L'articolo Playoff NBA – I Lakers ... Leggi su sportfair

