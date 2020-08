Pinocchio "antifascista" ora sfida Mussolini - (Di venerdì 21 agosto 2020) Maurizio Acerbi Il registra premio Oscar ambienta la storia di Collodi nel 1930. Cast eccezionale per il film d'animazione. «C'era una volta... Una fonte di ispirazione - diranno subito i miei lettori registi». Si potrebbe parafrasare il famoso inizio delle immortali Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi per dire che molti autori hanno setacciato, trasposto, adattato, stravolto «una delle più grandi opere della letteratura italiana», come ebbe a definirla Benedetto Croce. Solo a livello di lungometraggi se ne contano 16, a partire dall'incompiuto Le avventure di Pinocchio (datato 1936) fino al (in parte) deludente Pinocchio di Garrone, dello scorso anno. Un personaggio che ha ispirato anche cartoni animati (il più famoso, quello del 1940 firmato Walt Disney), film tv, parodie erotiche ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Pinocchio antifascista Pinocchio "antifascista" ora sfida Mussolini ilGiornale.it Pinocchio "antifascista" ora sfida Mussolini

«C'era una volta... Una fonte di ispirazione - diranno subito i miei lettori registi». Si potrebbe parafrasare il famoso inizio delle immortali Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi per dire che mol ...

Guillermo Del Toro, annunciato il cast del suo Pinocchio: "Un sogno che inseguo da anni"

"Nessuna forma d'arte ha influenzato la mia vita e il mio lavoro più che l'animazione e nessun singolo personaggio nella storia ha avuto un legame profondo con me come Pinocchio". Così parlava due ann ...

«C'era una volta... Una fonte di ispirazione - diranno subito i miei lettori registi». Si potrebbe parafrasare il famoso inizio delle immortali Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi per dire che mol ..."Nessuna forma d'arte ha influenzato la mia vita e il mio lavoro più che l'animazione e nessun singolo personaggio nella storia ha avuto un legame profondo con me come Pinocchio". Così parlava due ann ...