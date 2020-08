Pil, Gualtieri “Ci sono condizioni per fortissimo rimbalzo” (Di venerdì 21 agosto 2020) RIMINI (ITALPRESS) – “Tutti gli indicatori degli ultimi mesi ci dicono che ci sono le condizioni e già i primi dati hanno sorpreso positivamente, per avere un terzo trimestre di fortissimo rimbalzo e una chiusura dell'anno non lontana dalle previsioni originarie che il governo aveva dato”. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso di un incontro al Meeting di Rimini. Gualtieri ha parlato della più “significativa contrazione del Pil della storia recente del nostro Paese” e della “capacità straordinaria che gli italiani hanno avuto per contenere il virus e consentirci di ripartire in sicurezza”. Per il ministro, inoltre, “la responsabilità del governo è enorme e la nostra consapevolezza è ... Leggi su liberoquotidiano

