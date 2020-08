Petagna positivo al Covid-19, Milan in apprensione per Romagnoli: il motivo (Di venerdì 21 agosto 2020) Il capitano rossonero qualche giorno fa si trovava in vacanza in Costa Smeralda insieme all’amico Petagna, come testimoniato anche da delle foto Leggi su 90min

sscnapoli : Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del frat… - DiMarzio : Comunicata la positività di #Petagna da parte del #Napoli - marcoconterio : ?? Andrea #Petagna del #Napoli è positivo al #Covid_19 . Asintomatico, è in quarantena a casa. - cronista73 : Napoli, Petagna non parte per il ritiro: positivo al Coronavirus - ottochannel : VIDEO - Covid, troppi contagi: positivo anche Petagna -

Il capitano rossonero qualche giorno fa si trovava in vacanza in Costa Smeralda insieme all’amico Petagna, come testimoniato anche da delle foto ...

Covid-19, il calcio italiano torna a tremare: preoccupazione per i Dilettanti

Tornano ad aumentare i contagi da Covid-19 e, quello che più spaventa, tornano prepotentemente i contagi tra i calciatori a dimostrazione che l’emergenza è tutt’altro che alle spalle. Il calcio italia ...

