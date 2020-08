Perù, richiesta ufficiale per il vaccino russo: diplomazia italiana segue la vicenda (Di venerdì 21 agosto 2020) Il sindaco di Pascamayo in Perù si va aggiungere ad altri due suoi colleghi, che nei giorni scorsi avevano già fatto pervenire delle richieste relative al vaccino Sputnik V di produzione russa. Cesar Milla Manay, sindaco della città peruviana di Pascamayo, ha inviato una richiesta ufficiale all’ambasciata russa nel Paese; fatto seguito con interesse anche dall’Ambasciata italiana in Perù di cui l’Ambasciatore Giancarlo Maria Curcio, il tutto per ottenere il vaccino anti-Covid russo “Sputnik V”. Lo riporta il portale peruviano Exitosa Noticias, che in precedenza aveva dato notizia di richieste analoghe da parte del sindaco di Moche e il governatore della regione di Arequipa. Manay ha ... Leggi su ildenaro

