Perdonanza, tanti artisti per serata inaugurale, sarà consegnato diploma Unesco (Di venerdì 21 agosto 2020) L'Aquila - Loredana Bertè, Fausto Leali, Marco Masini, Ron, Giorgio Pasotti, Alberto Urso e Leo Gassman saranno tra i protagonisti della prima serata della 726/a Perdonanza Celestiniana all'Aquila, domenica 23 agosto. Alle 21.30 al 'Teatro del Perdono', il palco allestito davanti alla basilica di S.Maria di Collemaggio, gli artisti daranno vita a "Un canto per la rinascita - d'acqua e di pietra", ideato dal direttore artistico della Perdonanza Leonardo De Amicis, che dirigerà l'orchestra del conservatorio Casella, e scritto con Paolo Logli. Conduce la serata Lorena Bianchetti. "Ho sempre pensato che la prima serata della Perdonanza dovesse avere un significato particolare, una sorta di biglietto da visita dell'evento celestiniano - dice De ... Leggi su abruzzo24ore.tv

