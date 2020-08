Per Salvini l’aumento dei contagi è un’invenzione dei giornalisti: “Coro unanime per creare allarme che non c’è” (Di venerdì 21 agosto 2020) In un’intervista a “Radio Radio”, il leader della Lega Matteo Salvini si appella all’Ordine dei giornalisti e attacca stampa e tv, rei a suo dire di pubblicare notizie allarmistiche sul contagio da Covid.“Io mi domando: quei giornalisti, quei direttori e quegli editori che coscienza hanno? Io ormai sono arrivato alla conclusione che non siano distrazione, disattenzione, menefreghismo, ma una precisa strategia: a qualcuno il virus conviene. Tenere in vita il virus anche in pieno agosto fa guadagnare soldi o fa guadagnare voti. Non si spiega altrimenti il coro quasi unanime di giornali e tv per creare un allarme che non c’è”. Circa le dichiarazioni del consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, che ieri ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

lauraboldrini : Per fare notizia Salvini è pronto a tutto tranne che a offrire soluzioni. Oggi paragona le scuole da riaprire in… - matteosalvinimi : #Salvini: Il 3 ottobre sarò in Tribunale a Catania per una battaglia per il mio Paese. Nella notte sono sbarcati al… - fattoquotidiano : LEGA Per capire perché Salvini difende così strenuamente Fontana, basta guardare chi sono i collaboratori più stret… - bastaCasta : RT @fattoquotidiano: Per Salvini l’aumento dei contagi è un’invenzione dei giornalisti: “Coro unanime per creare allarme che non c’è” https… - Asgard_Hydra : RT @salvinimi: Cioè scusate ma parlo sinceramente stavolta... Praticamente i figli di Salvini e della Meloni quando sfogliano l'album di 'f… -