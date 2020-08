Pensioni: pagamento agli sportelli delle Poste a partire dal 26 agosto, il calendario pevisto (Di venerdì 21 agosto 2020) La riscossione: i cognomi dalla A alla B mercoledi' 26 agosto; dalla C alla D giovedi' 27 agosto; dalla E alla K venerdi' 28 agosto; dalla L alla O sabato mattina 29 agosto; dalla P alla R lunedi' 31 agosto; dalla S alla Z martedi' 1° settembre Leggi su firenzepost

INPS_it : #Inpscomunica Anticipo dei termini di pagamento di trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di acco… - FirenzePost : Pensioni: pagamento agli sportelli delle Poste a partire dal 26 agosto, il calendario pevisto - alesessa : RT @Altroconsumo: Anche per il ritiro delle #pensioni di settembre, per evitare assembramenti, l'accesso agli uffici postali sarà scagliona… - Alessan91318477 : RT @PosteNews: #PosteItaliane: #Pensioni di settembre in pagamento da mercoledì 26 agosto. Ritiro possibile da oltre 7.000 Postamat per chi… - IppolitoMimi : @ippolito_italia Pagamento #Inps pensioni settembre 2020 anticipato agli ultimi giorni di agosto. L'unico modo per arrivare a fine mese. -