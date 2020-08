Pensioni: nuove date di settembre per pagamento anticipato, è ufficiale (Di venerdì 21 agosto 2020) L’Inps ha pubblicato sul suo portale le date di pagamento anticipato delle Pensioni di settembre. Anche questo mese al fine di consentire ai pensionati di ritirare la pensione in contanti presso gli uffici postali in sicurezza e nell’osservanza delle misure di emergenza di contenimento della diffusione del coronavirus, anche per il mese di settembre è stato esteso l’anticipo secondo il calendario in ordine alfabetico di seguito riportato. Pensioni date di pagamento mese di settembre Il pagamento delle Pensioni per il mese di settembre sarà anticipato dal 26 agosto al 1° settembre, per ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Pensioni: nuove date di settembre per pagamento anticipato, è ufficiale - QtSO4S7vbxDV5AV : RT @ItalyinJPN: Pensioni all’estero: nuove disposizioni relative all'accertamento dell'esistenza in vita per gli anni 2020 e 2021 (INPS) ??… - IJBG_ItalyJapan : RT @ItalyinJPN: Pensioni all’estero: nuove disposizioni relative all'accertamento dell'esistenza in vita per gli anni 2020 e 2021 (INPS) ??… - ItalyinJPN : Pensioni all’estero: nuove disposizioni relative all'accertamento dell'esistenza in vita per gli anni 2020 e 2021 (… - Montespan17 : @marieta99044909 Ai non più giovani piace vedere in questa maniera le nuove generazioni perché ciò permette loro d… -