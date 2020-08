Pensione prima possibile 62 anni senza quota 100 (Di venerdì 21 agosto 2020) Anche se la quota 100 ha permesso il pensionamento di moltissimi lavoratori, non sempre rappresenta il giusto compromesso per lasciare il mondo del lavoro anche a causa del paletto che vieta il cumulo dei redditi da Pensione con quelli da lavoro fino al compimento dei 67 anni. Molti lavoratori, infatti, vogliono accedere alla Pensione con la consapevolezza di poter continuare a svolgere qualche lavoro per poter arrotondare l’importo dell’assegno previdenziale, con la paura che quest’ultimo sia insufficiente. Pensione 62 anni senza quota 100 Un lettore ci scrive per chiedere: Buongiorno, ho 62 e 39 anni di contributi. Assisto mio figlio invalido con legge 104 da diversi anni, essendo vedovo. So di avere ... Leggi su notizieora

