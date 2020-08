Pd-M5s, Bonaccini d'accordo con Di Maio: 'Sue parole condivisibili. Naturale che forze di governo provino a collaborare sul territorio' (Di venerdì 21 agosto 2020) Otto mesi fa, usa le stesse parole del premier Giuseppe Conte a Il Fatto Quotidiano in riferimento ...5 Stelle è intervenuto anche l'ex ministro Graziano Delrio in un'intervista a IlSussidiario.net : '... Leggi su ilfattoquotidiano

IlMattinoFoggia : #elezioni #regionali in #Puglia , @sbonaccini : «Non esistono matrimoni per procura tra #Pd e #M5S ma i 5 Stelle ri… - OmbraDuca : RT @JohnHard3: Pd-M5s, Bonaccini d’accordo con Di Maio: “Sue parole condivisibili. Naturale che forze di governo provino a collaborare sul… - JohnHard3 : Pd-M5s, Bonaccini d’accordo con Di Maio: “Sue parole condivisibili. Naturale che forze di governo provino a collabo… - jan_khler : RT @P_Rava: Christian Rocca è il direttore de Linkiesta che sta conducendo una crociata contro l'alleanza PD-M5S e a favore dei 'liberali c… - ZenatiDavide : Pd-M5s, Bonaccini d’accordo con Di Maio: “Sue parole condivisibili. Naturale che forze di governo provino a collabo… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Bonaccini

"Credo che il M5S avrebbe dovuto fare una riflessione da tempo. Perché una forza politica che è la prima in Parlamento non governa nemmeno una Regione? Poi capisco che se tenti un accordo all'ultimo m ...BOLOGNA. A Faenza sì. Nel resto dell'Emilia Romagna no. Per colpa dei tempi stretti, certo, ma anche per colpa della reciproca acredine, difficile da spazzar via con un colpo di spugna nazionale. L'ac ...