PD, Farina si dimette dalla Segreteria Regionale: "Rimango liberamente irpino" Tempo di lettura: < 1 minuto"Rassegno le dimissioni da componente della Segretaria Regionale del Partito Democratico. Rimango, però, liberamente e convintamente irpino". E' l'annuncio del sindaco di Teora, Stefano Farina. "Se in alcuni partiti si consente di mettere in atto esasperate strategie per tutelare posizioni di singoli, anche attraverso veti che mortificano il pensiero e le azioni degli esseri umani, diventa più che mai necessario compiere atti di libertà e di coraggio. liberamente e convintamente irpino, scelgo di pormi a difesa della mia terra, sempre. Anche per questo proverò a rappresentare la Provincia di Avellino in Consiglio Regionale candidandomi nella lista Centro Democratico a sostegno del Governatore Vincenzo De ...

