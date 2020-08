Pato e l’ipotesi Serie A: molti club italiani alla finestra (Di sabato 22 agosto 2020) Sono passati 7 anni da quando Pato ha lasciato l’Italia per proseguire la sua carriera calcistica altrove. Prima Inghilterra, poi Cina, infine il ritorno in patria in Brasile. Qui però l’avventura con il suo San Paolo è destinata a finire a breve: il “papero” è infatti sul punto di rescindere il proprio contratto. La situazione … L'articolo Pato e l’ipotesi Serie A: molti club italiani alla finestra Leggi su dailynews24

