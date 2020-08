Parma, svolta per la panchina: possibile addio di D’Aversa, pronto Liverani (Di venerdì 21 agosto 2020) In casa Parma sono ore agitate per quanto riguarda il futuro della guida tecnica. La permanenza di mister Roberto D'Aversa non sarebbe più così certa. Complice il cambio di ds, anche il tecnco potrebbe essere messo in discssione nonostante gli ottimi risultati fin qui ottenuti.Parma: pista Liverani se salta D'Aversacaption id="attachment 967217" align="alignnone" width="624" Liverani (getty images)/captionSolamente pochi giorni fa la conferma di Roberto D'Aversa, ora la possibile svolta. Il Parma potrebbe cambiare allenatore. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, la società ha notato una mancanza di stimoli ed entusiasmo da parte dell'attuale mister e complice anche vicenda tra Lecce e Liverani, con il mister attualmente ... Leggi su itasportpress

zazoomblog : Parma svolta per la panchina: possibile addio di D’Aversa pronto Liverani - #Parma #svolta #panchina: #possibile - ItaSportPress : Parma, svolta per la panchina: possibile addio di D'Aversa, pronto Liverani - - ProfidiAndrea : ?? #SkySport: 'Possibile cambio in panchina nel #Parma: chi arriva se va via D'Aversa?' ???? 'Possibile svolta nella p… - filippo898 : RT @cmdotcom: Svolta #Parma: D'Aversa può lasciare, c'è #Liverani - zazoomblog : Panchina Parma arriva la svolta: contatti avviati con Liverani - #Panchina #Parma #arriva #svolta: -