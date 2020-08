PARMA | Per una città a dimensione umana (Di venerdì 21 agosto 2020) Le azioni e gli interventi elencati in questo documento sono strettamente interconnessi e hanno il fine di migliorare la qualità di vita dei cittadini a PARMA; alcune azioni sono immediatamente attuabili, mentre altre sono sviluppabili a medio-lungo termine e in forma sperimentale, come sta avvenendo in molte città italiane ed europee, creando strumenti di partecipazione efficaci ed inclusivi che partano dalla raccolta dei bisogni. Il necessario approccio olistico tiene conto dei 17 obiettivi (...) - Tribuna Libera / Cultura, Ecologia, Ambiente, Città, Laboratori, Recupero Leggi su feedproxy.google

TrascinelliShop : Siete pronti? Siete carichi??? Ci stiamo preparando alla RAPERTURA: da LUNEDI 24 AGOSTO tutti in Prosciutteria!?? Che… - Fprime86 : RT @AlfredoPedulla: #Volpi: “#Italiano non andrà al #Genoa, resterà allo #Spezia”. Se fosse così, per il #Genoa #DAversa o un’altra soluzio… - CarloTramelli : Secondo voi perché Metro Barilla Gazzetta D Parma + altri nello schema si sono dannati per infangare la mia persona? - Yuro_23 : RT @AlfredoPedulla: #Volpi: “#Italiano non andrà al #Genoa, resterà allo #Spezia”. Se fosse così, per il #Genoa #DAversa o un’altra soluzio… - AlfredoPedulla : #Volpi: “#Italiano non andrà al #Genoa, resterà allo #Spezia”. Se fosse così, per il #Genoa #DAversa o un’altra sol… -

Ultime Notizie dalla rete : PARMA Per «Non possiamo subire per l’ennesima volta la sudditanza verso Parma» IlPiacenza Parma, lunedì i nuovi tamponi per chi è rientrato da Croazia, Grecia, Malta e Spagna

L'articolo Parma, lunedì i nuovi tamponi per chi è rientrato da Croazia, Grecia, Malta e Spagna sembra essere il primo su ilParmense.net.

Un pilastro d’esperienza per la difesa della Vigor Carpaneto: Alessandro Vecchi

Prezioso innesto difensivo per la Vigor Carpaneto, che dà il benvenuto al centrale Alessandro Vecchi, classe 1991 reduce dalla stagione in D con il Delta Calcio Rovigo. Nato il 7 marzo 1991 a Guastall ...

L'articolo Parma, lunedì i nuovi tamponi per chi è rientrato da Croazia, Grecia, Malta e Spagna sembra essere il primo su ilParmense.net.Prezioso innesto difensivo per la Vigor Carpaneto, che dà il benvenuto al centrale Alessandro Vecchi, classe 1991 reduce dalla stagione in D con il Delta Calcio Rovigo. Nato il 7 marzo 1991 a Guastall ...