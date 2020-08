Para El Sol è il nuovo singolo di Enrico Nigiotti che celebra l’amicizia (audio e testo) (Di venerdì 21 agosto 2020) Il nuovo singolo di Enrico Nigiotti è Para El Sol. Il brano arriva in radio dal 21 agosto e celebra il valore dell'amicizia. L'artista livornese torna quindi in radio con un brano slegato dal progetto di Nigio, il suo ultimo album di inediti rilasciato in conseguenza della partecipazione al Festival di Sanremo con Baciami Adesso. Il 2020 sarà un anno senza concerti, per Enrico Nigiotti, che ha deciso di rimandare i concerti al 2021 a causa dell'emergenza Coronavirus ancora in corso. Tutti i live si terranno nella prossima annata, in modo da garantire sicurezza agli spettatori e ai lavoratori, ancora piegati dalla pandemia e in attesa di una ripartenza rapida. Il nuovo album, Nigio, ha dato un seguito naturale a ... Leggi su optimagazine

EnricoNigiotti : PARA EL SOL fuori a mezzanotte ?? - EnricoNigiotti : PARA EL SOL fuori ora ?? ???? - EnricoNigiotti : Chi trova un amico non trova un tesoro ma un eterno e vero compagno di viaggio. PARA EL SOL Fuori domani a mezzan… - EnricoNigiotti : C’è un cielo di emozioni dentro tutti noi che cambia a seconda del vento e delle nuvole che ci porta la vita. Trovo… - PalmaIda2 : RT @EnricoNigiotti: PARA EL SOL fuori a mezzanotte ?? -