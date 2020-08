Paola Perego, il figlio sottoposto a tampone dopo festa a rischio: il risultato (Di venerdì 21 agosto 2020) Paola Perego può tirare un sospiro di sollievo dopo l’agitazione dei giorni passati: Il figlio Riccardo Carnevale, dj a Porto Rotondo, ha fatto il tampone ed è risultato negativo. L’esigenza del tampone per il ragazzo era nata dopo che, nella struttura in cui aveva lavorato, alcune persone con cui era venuto a contatto avevano scoperto di essere positive. Nei giorni scorsi sia Paola Perego che Lucio Presta avevano denunciato i tempi di attesa per il tampone. Possibile contagio in un club di Porto Rotondo L’occasione di un potenziale contagio era avvenuta in un club di Porto Rotondo, dove oltre a Riccardo Carnevale c’era anche Manfredi Allemanno, ... Leggi su thesocialpost

