Panchina Parma, arriva la svolta: contatti avviati con Liverani (Di venerdì 21 agosto 2020) , Roberto D’Aversa potrebbe lasciare i ducali Fabio Liverani potrebbe essere il nuovo allenatore del Parma. Il tecnico – esonerato dal Lecce nei giorni scorsi – può ripartire proprio dai ducali, come riportato dal portale Gianlucadimarzio.com. Roberto D’Aversa potrebbe infatti lasciare i gialloblù dopo le due promozioni e le due salvezze in A. Tra l’allenatore e la società – si legge – ci sarebbero stati dei problemi negli ultimi giorni, si va dunque verso un’inevitabile separazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

