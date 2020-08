Panchina Chievo, si va verso la riconferma di Aglietti (Di venerdì 21 agosto 2020) . La società clivense ha apprezzato il lavoro svolto durante la stagione dal tecnico Alfredo Aglietti rimarrà sulla Panchina del ChievoVerona anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, la società ha apprezzato il lavoro svolto e ha deciso di trovare un accordo con l’attuale tecnico. Al momento non ci sono ancora le firme, ma ormai la decisione del club gialloblù è questa: Aglietti rimarrà sulla Panchina anche per il prossimo campionato di B. Capitolo mercato: i veronesi si stanno già muovendo e hanno messo nel mirino Casasola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

