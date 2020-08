Pallotta dopo la Roma vende anche le quote dei Boston Celtics per 2 miliardi! (Di venerdì 21 agosto 2020) Roma - Prima la Roma, poi i Boston Celtics: James Pallotta ha deciso di prendersi i soldi e abbandonare i suoi investimenti nello sport. Lo scorso 17 agosto ha ceduto la Roma al gruppo Friedkin per ... Leggi su corrieredellosport

