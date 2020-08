Palermo, il sogno è Pettinari: rosa vigili sulla situazione a Trapani (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono due i ruoli su cui il Palermo punta forte per fare il salto di qualità in Serie C: servono una grande prima punta e un gran centrocampista . Come scrive Fabrizio Vitale ne La Gazzetta dello Sport, i rosa hanno bisogno di due calciatori anche di categoria superiore in queste due zone del campo per fare un campionato tra le prime della classifica. Per l'attacco il sogno è ... Leggi su stadionews

