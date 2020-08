Ostia celebra Alberto Sordi: l'omaggio domenica con 'Le donne di Alberto' (Di venerdì 21 agosto 2020) . Dalle ore 21 il Chiostro del Palazzo del Governatorato, in piazza della Stazione Vecchia, ospita la seconda edizione della ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Ostia celebra

Leggo.it

In occasione dell’850° anniversario della morte di Thomas Becket, in prima assoluta per il XXVII Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni (FR), il 28 agosto debutta La Carezza del Fuoc ...Ostia - - È tutto pronto per l’inizio della seconda tranche ... Ad accompagnarla il Maestro Maurizio Massimiin un repertorio di musica originale e di celebri cover pop. Sabato 22 agosto 2. Spazio al ...