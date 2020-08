Oroscopo 21 agosto 2020: agitazione per i Toro, troppa emotività per i Pesci (Di venerdì 21 agosto 2020) L’Oroscopo del 21 agosto 2020 esorta i nati sotto il segno del Toro a prendersi una piccola pausa perché ci sono troppi pensieri che vi turbano. Per i Capricorno è il momento di fare passi importanti Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. Oggi non è una giornata molto serena per quanto riguarda l’amore. Vi sentite un po’ incerti e titubanti in merito ad una relazione che avete intrapreso da poco, o che vacilla da qualche tempo. Sul lavoro siete, invece, molto concentrati. Prestate attenzione a ciò che accadrà nei prossimi giorni. Toro. Siete un po’ tesi e agitati per qualcosa che turba la vostra quiete. In amore questo potrebbe portare a delle discussioni fastidiose dalle quali farete una certa fatica ad uscirne. Nel lavoro ci ... Leggi su kontrokultura

Notiziedi_it : Oroscopo del giorno di Paolo Fox di mercoledì 19 agosto 2020 - italiaserait : Oroscopo Branko oggi, 21 agosto 2020: le previsioni del giorno - Notiziedi_it : Oroscopo Paolo Fox di oggi: le stelle di venerdì 21 agosto 2020 - zazoomblog : Oroscopo di oggi venerdì 21 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni - #Oroscopo #venerdì #agosto #Previsioni - webmagazine24 : Oroscopo dì oggi Venerdì 21 Agosto 2020 -