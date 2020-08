Onofri: "Gabriel gran giocatore, ma se esce Koulibaly perdi per forza qualcosa" (Di venerdì 21 agosto 2020) Claudio Onofri, calciatore ex Genoa, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal in merito ai temi di casa Napoli: "Cessioni di Koulibaly-Allan? Due colonne, Gabriel è un gran giocatore ma Koulibaly si &egrav ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Onofri: 'Gabriel gran giocatore, ma se esce Koulibaly perdi per forza qualcosa' -

Ultime Notizie dalla rete : Onofri Gabriel Onofri: "Gabriel gran giocatore, ma se esce Koulibaly perdi per forza qualcosa" Tutto Napoli Onofri: "Gabriel gran giocatore, ma se esce Koulibaly perdi per forza qualcosa"

Claudio Onofri, calciatore ex Genoa, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal in merito ai temi di casa Napoli: "Cessioni di Koulibaly-Allan? Due colonne, Gabriel è un gran giocat ...

Claudio Onofri, calciatore ex Genoa, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal in merito ai temi di casa Napoli: "Cessioni di Koulibaly-Allan? Due colonne, Gabriel è un gran giocat ...