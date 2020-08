Olanda, Gullit si candida come ct: “Non potrei dire di no…” (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo l'addio di Ronald Koeman, diventato allenatore del Barcellona, l'Olanda si ritrova senza commissario tecnico. Diversi i nomi ipotizzati per guidare la Nazionale da Arsene Wenger a... Ruud Gullit. Proprio l'ex giocatore nonché vincitore del Pallone d'Oro 1987, si è detto pronto a guidare la squadra Oranje nel caso in cui glielo si dovesse proporre.Gullit: "All'Olanda non potrei dire di no"caption id="attachment 876963" align="alignnone" width="594" Olanda (Getty images)/captionParlando ai microfoni di beIN Sports, Gullit ha ammesso: "Se mi venisse offerto di guidare la nazionale olandese, sicuramente non rifiuterei". Un'apertura totale da parte dell'ex attaccante che potrebbe dunque prendere il posto di Koeman che ha guidato ... Leggi su itasportpress

