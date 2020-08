OGGI “ITALIA ANTE COVID” E’ A TORNIMPARTE (Di venerdì 21 agosto 2020) La presentazione del volume di Goffredo Palmerini in piazza a Colle Santa Maria L’AQUILA – Venerdì 21 alle 18, a Colle Santa Maria di TORNIMPARTE (Piazza di via Raio), la presentazione del volume Italia ANTE Covid (One Group Edizioni) di Goffredo Palmerini. L’evento, promosso e organizzato dall’Associazione culturale “Acquaviva” e patrocinata dal Comune di TORNIMPARTE, vedrà la partecipazione del sindaco Giacomo Carnicelli, del presidente dell’Associazione “Acquaviva” Pasquale Di Prospero, del presidente del Circolo culturale “Le Carbonaie” Vincenzo Gianforte, dell’editore Francesca Pompa e dell’Autore. TORNIMPARTE, comune dell’aquilano con oltre 3000 abitanti, è un centro molto vivo culturalmente, specie nella ... Leggi su laprimapagina

