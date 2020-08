Nuove disposizioni anti Covid in Francia, tutte le info presso il Consolato italiano (Di venerdì 21 agosto 2020) Il sito del Consolato Generale italiano a Parigi di cui il Console Emilia Gatto , informa i connazionali che a partire dalle ore 8.00 del 15 agosto sono estese le zone nelle quali a Parigi risulta obbligatorio uso della mascherina (anche per chi fa attività sportiva). Si rammenta che verrà applicata multa pari a €135 per chi non rispetta tale misura. Per maggiori info:https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/ https://t.co/3ZeuvE9iII?amp=1. Si informano inoltre i connazionali che a partire da lunedì 10 agosto ore 8.00, per la durata di un mese, l’uso della mascherina sarà obbligatorio a Parigi anche all’esterno nelle zone dove a causa della maggiore affluenza di pubblico non è possibile rispettare il distanziamento ... Leggi su ildenaro

VitaleAngelo : 'Prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazion… - AiseStampa : #COVID19italia : L’AMBASCIATA RIPORTA LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL GOVERNO IN IRLANDA - ehrissola : #Consolato #Generale PAGAMENTO DELLE PENSIONI ALL'ESTERO: NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO DELL'ESISTE… - voceditalia : Covid-19, nuove disposizioni per chi rientra in Italia - AAlghero : Informazioni importanti per i viaggiatori che abbiano soggiornato in #Spagna #Croazia #Malta #Grecia nei 14 giorni… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove disposizioni Nuove disposizioni anti Covid in Francia, tutte le info presso il Consolato italiano Il Denaro Regione siciliana: Pubblicate sulla Gazzetta ufficiale le nuove Norme per il Governo del territorio

53-55) - Disposizioni transitorie e finali Capo I (artt ... La modalità di approvazione del nuovo strumento urbanistico comunale, seguendo il principio di sussidiarietà, semplifica la procedura ...

"Bruno Chersicla, Trieste teatro d'Europa" ultimi giorni per visitare la mostra

La mostra su Bruno Chersicla a Palazzo Gopcevich sarà visitabile fino a domenica 23 agosto, con orario 10.00-17.00, nella sala “Attilio Selva”. La mostra, a ingresso libero, si intitola "Bruno Chersic ...

53-55) - Disposizioni transitorie e finali Capo I (artt ... La modalità di approvazione del nuovo strumento urbanistico comunale, seguendo il principio di sussidiarietà, semplifica la procedura ...La mostra su Bruno Chersicla a Palazzo Gopcevich sarà visitabile fino a domenica 23 agosto, con orario 10.00-17.00, nella sala “Attilio Selva”. La mostra, a ingresso libero, si intitola "Bruno Chersic ...