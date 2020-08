Nuova serie tv per Jake Gyllenhaal, sarà il “folle” scrittore Dan Mallory raccontato dal New Yorker (Di venerdì 21 agosto 2020) Pochi giorni dopo Rachel Weisz, un'altra fra le più luminose stelle di Hollywood si prepara a un nuovo, grande ruolo televisivo. Si tratta di Jake Gyllenhaal, che – secondo quanto riportato da Deadline – sarà il protagonista dell'adattamento televisivo di A Suspense Novelist's Trail of Deception, un lungo, appassionante e molto popolare articolo scritto da Ian Parker e apparso sul New Yorker nel febbraio 2019. La storia che Parker racconta – e che invitiamo a leggere per avere un assaggio di una vita straordinariamente atipica – è quella dello scrittore Dan Mallory, autore del thriller The Woman in the Window – La Donna alla Finestra il titolo italiano –, pubblicato nel 2018 sotto lo pseudonimo di A.J. Finn e diventato uno dei maggiori ... Leggi su optimagazine

juventusfc : #JuventusWomen pronte a ripartire ???? La Serie A che le attende ?? - Gazzetta_it : La #Juve blinda #Ronaldo. La nuova Signora avrà CR7 e un nuovo centravanti - manu3110 : @Serenissima80S Ho amato erkenci kus ed ora sto adorando bay Yanlis. Io adoro in primis can. Poi Demet è un attrice… - infoitsport : CorSera – Serie A e Coronavirus, a rischio l’inizio della prossima stagione: spunta una nuova data - Czinforma : -