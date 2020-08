Notte della Taranta, evento a porte chiuse per via del Covid. Sul palco Gianna Nannini, Diodato e Mahmood. “La musica oggi è la miglior medicina” (Di venerdì 21 agosto 2020) L’emergenza Covid-19 e il numero dei contagiati sempre crescente bloccano – ma non del tutto – la tradizionale Notte della Taranta, che si tiene ogni anno in Puglia. Così l’evento itinerante, giunto alla 23esima edizione, cambia radicalmente: non sono concessi assembramenti di alcun tipo e si svolgerà a porte chiuse, in un’unica serata all’ex Convento degli Agostiniani di Melpignano (Lecce), il 22 agosto. Lo show sarà trasmesso il 28 agosto su Rai Due alle 22.50 e sarà presentato dall’attore pugliese Sergio Rubini (nato a Grumo Appula, Bari). “Nell’anno in cui siamo costretti a rinunciare all’energia del pubblico puntiamo a un programma che contempli la mediazione di una voce ... Leggi su ilfattoquotidiano

