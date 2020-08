Non solo Atalanta su Perin: un altro club vuole il portiere della Juventus (Di venerdì 21 agosto 2020) Il futuro di Mattia Perin è un vero e proprio rebus. Il portiere di proprietà della Juventus è reduce da una stagione dai due volti: la prima parte è stata contraddistinta dalle tante panchine con i bianconeri, chiuso da Wojciech Szczesny e Gianluigi Buffon, mentre la seconda lo ha visto protagonista con la maglia del Genoa, club a cui è stato girato in prestito a gennaio. Tuttavia ora resta da capire quale casacca vestirà nella prossima stagione.DUELLOAttualmente in pole position per lui c'è l'Atalanta, che lo gradirebbe come alternativa a Pierluigi Gollini. Se poi quest'ultimo dovesse partire, Perin diventerebbe il titolare, sfruttando anche la conoscenza del calcio di Gian Piero GasPerini accumulata ... Leggi su itasportpress

CottarelliCPI : So che il tema non è 'trendy' (si parla solo di covid) ma stasera un tizio mi dice che non paga le tasse perché lo… - GiovanniToti : Il rinvio del voto ventilato dal consulente del #Governo Ricciardi, che non può accadere e che trovo eversivo possa… - robertosaviano : L'arresto di #SteveBannon non fa altro che confermare che la rete internazionale sovranista è solo una accozzaglia… - albiuno : RT @CesareSacchetti: Scriveva @LaStampa 3 anni fa:'a rafforzare i nostri bimbi saranno i microbi africani.' Non capisco. Prima i microbi fa… - dublinoIII : @Black300Joe @borghi_claudio Anche se gli italiani di cui parli fossero il.45% non mi dispiacerebbe se ne venissero… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Ecco la "buona notizia" di Erdogan (che preoccupa Grecia e non solo) Formiche.net MotoGP, Morbidelli: “Zarco? Capitolo chiuso, solo amicizia per lui”

Franco Morbidelli mette un punto fermo a quanto successo lo scorso weekend. "Capitolo chiuso, ora penso solo a fare ciò che amo." Dopo una settimana di fuoco seguita all’incidente di domenica, ci sono ...

Come scegliere un PC portatile: cosa guardare prima di comprare un notebook

La scelta di un nuovo PC portatile potrebbe essere più difficile di quanto ci si possa immaginare. Il mercato è ormai ricco di proposte e districarsi tra i diversi brand sta diventando sempre più comp ...

Franco Morbidelli mette un punto fermo a quanto successo lo scorso weekend. "Capitolo chiuso, ora penso solo a fare ciò che amo." Dopo una settimana di fuoco seguita all’incidente di domenica, ci sono ...La scelta di un nuovo PC portatile potrebbe essere più difficile di quanto ci si possa immaginare. Il mercato è ormai ricco di proposte e districarsi tra i diversi brand sta diventando sempre più comp ...