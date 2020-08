Nizza, due giocatori positivi al Covid. Vieira: “Dubbi su dove stiamo andando…” (Di venerdì 21 agosto 2020) Il coronavirus sta colpendo anche la Ligue 1. Dopo i casi al Marsiglia, eccone altri 2 anche il Nizza. Il club rossonero ha comunicato nelle scorse ore che dopo i test pre-partita effettuati giovedì per il gruppo, due calciatori sono risultati positivi per Covid-19. I calciatori sono asintomatici. Il mister Patrick Vieira sembra essere piuttosto preoccupato per come si stanno mettendo le cose per il calcio e parlando in conferenza ha espresso tutti i suoi dubbi sulla ripresa del campionato imminente.Nizza, Vieira: "Dubbi su dove stiamo andando"caption id="attachment 944243" align="alignnone" width="594" Nizza (getty images)/caption"Abbiamo deciso di isolare questi due giocatori. Sono in contatto con il ... Leggi su itasportpress

