Nissan - A Lisbona un drive-in per assistere alla finale di Champions League (Di venerdì 21 agosto 2020) Il calcio al tempo del coronavirus costringe il pubblico a restare fuori dagli stadi, rendendo impossibile vedere le sfide dal vivo. Perciò, in occasione della finale di Champions League di Lisbona in programma domenica 23 agosto, la Nissan, sponsor dellevento da sei stagioni, ha indetto uniniziativa speciale: un cinema drive in, riservato ai possessori dellelettrica Leaf, per assistere alla partita tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Nelloccasione, la Casa di Yokohama mostrerà al pubblico la crossover a emissioni zero Ariya, lultima novità in arrivo sul mercato. La coppa viaggia sulla Leaf Nismo RC. Levento si terrà in una location al momento sconosciuta, che verrà rivelata agli interessati privatamente. In ... Leggi su quattroruote

