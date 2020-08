Nina Moric contro Corona: “ha sempre venduto tutto, ora vende suo figlio” (Di venerdì 21 agosto 2020) Tutta una “farsa” l’aveva definita Nina Moric, le foto di pochi giorni fa in cui Corona voleva rappresentare il quadretto di una famiglia felice. fabrizio Corona e il figlio carlos, foto instagramUna farsa. Così Nina Moric ha definito il quadretto familiare di una famiglia felice che Fabrizio Corona aveva postato sul suo profilo Instagram con tanto di foto di madre, padre e figlio. Oggi, la madre di Carlos, è tornata di nuovo all’attacco, accusando Corona di usare il figlio come “macchina per fare soldi”. Dopo anni di litigi, accuse, riappacificazioni, tra Nina Moric e Fabrizio Corona sembrava esser tornato il sereno. Il ... Leggi su chenews

