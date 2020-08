Neymar torna al Barca? L’agente sicuro: “rimarrà al PSG! E su Messi…” (Di venerdì 21 agosto 2020) Con la voglia di Leo Messi di andare via dal Barcellona, sono numerosissimi i rumors di mercato legati alla squadra spagnola. C’è chi pensa che Neymar possa tornare in blaugrana, ma l’agente del brasiliano sembra escludere categoricamente questa possibilità: “Neymar è felice e penso sia evidente. Credo rimarrà a Parigi almeno altri due anni. Oggi, senza dubbio, è più facile che Messi vada in Francia e non che Ney torni al Barcellona. Perché mai dovrebbe andarsene? Vive nella città della luce, mangia la cucina francese, passeggia e passa il tempo con gli amici e la famiglia. C’è stato un periodo, più o meno un anno fa, in cui era triste per i tanti infortuni. Voleva andarsene, e sarebbe tornato al Barça o andato al ... Leggi su sportfair

TomTimberwolf : @CampiMinati Messi lo vedrei bene a Parigi, con Neymar che torna (come voleva già un anno fa) al Barcellona... scam… - ignotoale75 : RT @DAZN_IT: La rovesciata di Neymar e altre perle ?? La #Ligue1 torna per farci sognare di nuovo ?? #DAZN - MagicoMagicoEmi : RT @DAZN_IT: La rovesciata di Neymar e altre perle ?? La #Ligue1 torna per farci sognare di nuovo ?? #DAZN - DAZN_IT : La rovesciata di Neymar e altre perle ?? La #Ligue1 torna per farci sognare di nuovo ?? #DAZN - sportli26181512 : Un cappuccino con Sconcerti: Neymar è il numero 1 al mondo. Ha qualcosa di Pelé: Torna l'appuntamento di… -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar torna Un cappuccino con Sconcerti: Neymar è il numero 1 al mondo. Ha qualcosa di Pelé Calciomercato.com "Neymar al Barça? Più facile Messi al Psg". Parla l'agente del brasiliano

"Neymar è felice e penso sia evidente. Credo rimarrà a Parigi almeno altri due anni. Oggi, senza dubbio, è più facile che Messi vada in Francia e non che Ney torni al Barcellona". Wagner Ribeiro, agen ...

Cristiano Ronaldo torna a Lisbona/ Ipotesi incontro con PSG, ma la Juventus…

Cristiano Ronaldo torna a Lisbona, in Portogallo: solo relax? Ipotesi incontro con PSG, ma la Juventus lo aspetta a Torino (pur non escludendo la cessione) Cristiano Ronaldo lontano dalla Juventus… ca ...

"Neymar è felice e penso sia evidente. Credo rimarrà a Parigi almeno altri due anni. Oggi, senza dubbio, è più facile che Messi vada in Francia e non che Ney torni al Barcellona". Wagner Ribeiro, agen ...Cristiano Ronaldo torna a Lisbona, in Portogallo: solo relax? Ipotesi incontro con PSG, ma la Juventus lo aspetta a Torino (pur non escludendo la cessione) Cristiano Ronaldo lontano dalla Juventus… ca ...