“Nessun tentato suicidio”. Viviana Parisi, la famiglia mette a tacere le voci e insiste: non ha ucciso lei Gioele (Di venerdì 21 agosto 2020) La famiglia Mondello non crede assolutamente all’ipotesi dell’omicidio-suicidio nella vicenda riguardante la morte di Viviana Parisi e il piccolo Gioele, il cui decesso dovrà essere confermato ufficialmente dopo l’analisi dei resti umani trovati nei boschi di Caronia. Il papà del bimbo, Daniele, ha inoltre protestato pubblicando un video su Facebook nel quale riprende un cameraman riprendere il cammino di un militare per la realizzazione di un video di copertura per un servizio. Gli avvocati della famiglia intanto smentiscono con forza il tentativo di suicidio della donna, che sarebbe avvenuto lo scorso giugno. I legali Pietro Venuti e Mondello ribadiscono che “non c’è stato alcun tentativo di suicidio il 28 giugno scorso, ma soltanto il dubbio della ... Leggi su caffeinamagazine

