Nel paese di Lovecraft c'è un razzismo "da paura" - (Di venerdì 21 agosto 2020) Sara Frisco Un horror, a metà strada tra critica sociale e puro divertimento, ispirato dai mostri del grande scrittore Los Angeles. è dai tempi dei suoi albori che il genere horror travalica i confini del mero intrattenimento per esplorare le più disparate tematiche sociali. A rivitalizzare il genere negli ultimi anni ha pensato Jordan Peele che nel 2018 vinse l'Oscar per la migliore sceneggiatura con Scappa - Get Out, e l'anno dopo tornò a far parlare di se con Noi, altrettanto capace di far divertire, spaventare e nello stesso tempo fare riflettere. Ora Peele porta lo stesso esercizio sociale in televisione, con la serie HBO Lovecraft Country, da lui prodotta insieme a JJ Abrams. Adattamento del romanzo omonimo di Matt Ruff, la serie, che sarà in Italia dall'autunno su Sky e Now TV, ... Leggi su ilgiornale

ItalyMFA : ??#COVID_19 | Devi uscire dall'Italia??? o entrare nel nostro Paese dall'estero???? ? ??Compila online il questionario… - WeCinema : Un capolavoro del cinema ma anche un grande tributo alla città di Roma e all'arte nel nostro Paese. Oggi nel 1953 v… - SkyTG24 : 845 nuovi contagi e 6 morti: aumentano ancora i casi positivi nel nostro Paese - strraffaella : RT @albertomelloni: Salvini siede in senato di fronte a una che nel lager c'è stata: mi chiedo cosa possa pensare oggi #LilianaSegre di que… - MichiVulpi : RT @BeppeGiulietti: Il governo ha il dovere di convocare ambasciatore #bielorussia e chiedere immediato ingresso @RaiNews e @Tg1Raiofficial… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel paese Nuovo boom di contagi in Francia, 4.771 in 24 ore ANSA Nuova Europa Parre, precipita su un sentiero e finisce nel crepaccio: grave ragazzo di 16 anni

Stava risalendo con alcuni amici lungo il sentiero che dalla zona del Monte Alino porta al Monte Trevasco, in territorio di Parre, sopra la zona panoramica in cui si trova anche la Grande panchina del ...

Elezioni Usa 2020, il gran finale di Biden nella corsa alla Casa Bianca: «Supereremo questa stagione buia»

La luce contro le tenebre. La speranza contro la paura. La solidarietà contro «il piromane che incendia le fiamme dell’odio». Joe Bidennon ha risparmiato sulle immagini e neanche sulla retorica, nel d ...

Stava risalendo con alcuni amici lungo il sentiero che dalla zona del Monte Alino porta al Monte Trevasco, in territorio di Parre, sopra la zona panoramica in cui si trova anche la Grande panchina del ...La luce contro le tenebre. La speranza contro la paura. La solidarietà contro «il piromane che incendia le fiamme dell’odio». Joe Bidennon ha risparmiato sulle immagini e neanche sulla retorica, nel d ...