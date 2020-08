NBA Playoffs, Heat e Rockets sul 2-0: Lakers e Bucks impattano la serie (Di venerdì 21 agosto 2020) Altra notte con l’NBA ed i suoi Playoffs. Vincono ancora i Miami Heat ed i Houston Rockets, pareggiaano la sweiw LA Lakers e Milwaukee Bucks. Il giovedì della NBA ha visto in campo altre quattro partite di Playoffs. I verdetti finali hanno visto l’allungo dei Houston Rockets nella serie, così come per i Miami Heat … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

I playoff NBA, come da tradizione, sono partiti con il botto. Le due teste di serie a Ovest, Los Angeles Lakers, e ad Est, Milwaukee Bucks, hanno clamorosamente perso Gara 1 e ora si trovano a insegui ...

Playoff NBA, Miami fa il bis grazie alle triple: battuti i Pacers, serie sul 2-0

Chiudono avanti nel punteggio i Pacers dopo i primi 12 minuti di gioco, nonostante la super partenza di Miami, guidata dai tre canestri in fila dalla lunga distanza di Duncan Robinson: è lui a spinger ...

