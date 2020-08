Nba playoff risultati, Toronto batte Brooklyn anche in gara-3 (Di venerdì 21 agosto 2020) Toronto supera nuovamente Brooklyn, vince 117-92 e si porta sul 3-0 nella serie, ad un solo successo dal passaggio del turno. Il cappotto annunciato per i Nets, falcidiati dalle assenze, è ormai ... Leggi su gazzetta

Fprime86 : RT @Davide_piase: ??????Il mio pezzo 'freschissimo' che racconta il 3-0 di Toronto sui Brooklyn Nets. Spicy P al comando per uno sweep vicinis… - sportli26181512 : NBA, risultati della notte: Toronto domina Brooklyn e va sul 3-0: Tutto facile per i Raptors, che controllano la pa… - Davide_piase : ??????Il mio pezzo 'freschissimo' che racconta il 3-0 di Toronto sui Brooklyn Nets. Spicy P al comando per uno sweep v… - lepetititalien : Cazzo se ne frega dell’Europa League sta sera ci sono i playoff nba - sportface2016 : #NBAPlayoffs Altra vittoria per i #Toronto Raptors, che si portano sul 3-0 nella serie con i #Brooklyn Nets -

Ultime Notizie dalla rete : Nba playoff Guida ai playoff: tutto quello che c'è da sapere su ogni serie del primo turno La Gazzetta dello Sport Basket NBA playoff: dove vedere in tv e streaming dal 22 al 26 Agosto

È sempre grande basket NBA su Sky, con i Playoffs del campionato professionistico maschile statunitense in diretta su Sky Sport NBA (anche in streaming su NOW TV), con incontri al meglio delle sette p ...

Pallotta lascia lo sport: dopo la Roma cede anche quota Celtics

"Jim Pallotta sta vendendo la sua quota di minoranza dei Boston Celtics". A rivelare l'operazione finanziaria è il portale statunitense 'Sportico' secondo cui, a distanza di un paio di settimane dalla ...

È sempre grande basket NBA su Sky, con i Playoffs del campionato professionistico maschile statunitense in diretta su Sky Sport NBA (anche in streaming su NOW TV), con incontri al meglio delle sette p ..."Jim Pallotta sta vendendo la sua quota di minoranza dei Boston Celtics". A rivelare l'operazione finanziaria è il portale statunitense 'Sportico' secondo cui, a distanza di un paio di settimane dalla ...