NBA Playoff 2020, Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers in tv: data, canale e orario gara-3 (Di venerdì 21 agosto 2020) Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers, gara-3 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. In gara-2 i Mavericks hanno una partita di alto livello in attacco e hanno vinto abbastanza possessi in difesa per portare a casa il pareggio nella serie. Kristaps Porzingis non si è fatto coinvolgere in nessuna mischia e ha chiuso con 23 punti e 7 rimbalzi, mentre Luka Doncic si è fermato a 28 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Serata decisamente storta per i Clippers, che tolto un Kawhi Leonard a livelli da MVP (35 punti e 10 rimbalzi con 10 su 21 al tiro in 41 minuti) e un Lou Williams da 23 con 7 assist hanno poco dagli altri, a partire da un Paul George poco preciso (4 su 17 al tiro, doppia doppia ... Leggi su sportface

sportface2016 : #NBAPlayoffs Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers, gara-3: data, orario, canale e diretta streaming - sportface2016 : #NBAPlayoffs Philadelphia 76ers-Boston Celtics, gara-3: data, orario, canale e diretta streaming - sportface2016 : #NBAPlayoffs Brooklyn Nets-Toronto Raptors, gara-3: data, orario, canale e diretta streaming - sportface2016 : #NBAPlayoffs Utah Jazz-Denver Nuggets, gara-3: data, orario, canale e diretta streaming - GruwFrequency : RT @SkySportNBA: NBA, risultati della notte: riscatto per Lakers e Bucks, OKC va sotto 0-2 contro Houston -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoff Guida ai playoff: tutto quello che c'è da sapere su ogni serie del primo turno La Gazzetta dello Sport Basket Nba: i Lakers e i Bucks riscattano i ko in gara-1

I Lakers riscattano il ko di gara-1 prendendo il comando della gara fin dal primo quarto: all’intervallo è già 56-39 per i gialloviola, grazie a una difesa che tiene i Blazers al 35% nella prima metà ...

Nba, i Lakers rimettono in parità il confronto con Portland

I Lakers hanno rimesso in parità la sfida contro i Blazers, vincendo gara-2 dei playoff Nba (111-88). Grande merito del successo va a Anthony Davis. L'esterno ha fatto quasi tutto da solo nel primo pe ...

I Lakers riscattano il ko di gara-1 prendendo il comando della gara fin dal primo quarto: all’intervallo è già 56-39 per i gialloviola, grazie a una difesa che tiene i Blazers al 35% nella prima metà ...I Lakers hanno rimesso in parità la sfida contro i Blazers, vincendo gara-2 dei playoff Nba (111-88). Grande merito del successo va a Anthony Davis. L'esterno ha fatto quasi tutto da solo nel primo pe ...