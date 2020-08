NBA – Inizio della stagione 2020-21 rimandato? Silver sincero: “1 dicembre data troppo vicina” (Di venerdì 21 agosto 2020) Mentre si stanno disputando i playoff NBA, si lavora sodo per il prossimo campionato e nelle ultime ore sta facendo discutere la possibilità di un rinvio dell’Inizio della stagione, che, dunque, con ogni probabilità non sarà l’1 dcembre. Il commissioner Adam Silver ha infatti spiegato che quella dell’1 dicembre è una “data che oggi ci appare toppo vicina“. Partenza dunque rimandata “nella speranza di poter avere i nostri tifosi sugli spalti. Giocare davanti ai nostri tifosi diventa il nostro obiettivo numero uno: se per farlo dobbiamo rimandare l’avvio del campionato, d’accordo con l’associazione giocatori siamo pronti a farlo“.L'articolo NBA – Inizio ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : NBA Inizio NBA 2020-21: potrebbe slittare la data di inizio del prossimo campionato Sky Sport La Lottery vista dai giocatori: vincitori e sconfitti in attesa del Draft

I Minnesota Timberwolves hanno “pescato” per la seconda volta nella propria storia la scelta numero 1 al prossimo Draft, che in molti definiscono uno dei peggiori degli ultimi anni. In effetti quello ...

Wilt Chamberlain, una stella che splende ancora

Wilt Chamberlain è nato il 21 agosto 1936 a Philadelfia, in Pennsylvania. Conosciuto come "Wilt the Stilt" per i suoi 216 cm, Chamberlain era un Harlem Globetrotter prima di unirsi ai Philadelphia War ...

