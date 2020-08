Nazzaro-Amoruso, niente figlio in vista: la coppia svela il motivo (Di venerdì 21 agosto 2020) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, usciti da poco da Temptation Island, parlano di un ipotetico figlio: il problema, però, nasce proprio in famiglia. La coppia composta da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è appena uscita dal reality Temptation Island ancora più forte di prima. Il loro amore è stato messo alla prova, ma ne è uscito del tutto consolidato. Una volta varcata la porta dell’uscita del programma televisivo, i due sono stati chiamati immediatamente dal quotidiano Gente. Un modo per saperne di più sui loro progetti e sulla storia stessa. Durante l’intervista, specialmente all’ex calciatore, è stato chiesto se ora i due hanno in mente di allargare la famiglia. Insomma: se c’è o ... Leggi su bloglive

LadyNews_ : Chi è #LorenzoAmoruso? Età, altezza, peso, calciatore, Bari, lavoro, figli e #ManilaNazzaro - MondoTV241 : Manila Nazzaro criticata dai suoi figli dopo Temptation Island #ManilaNazzaro #TemptationIsland - darveyfeels_ : sottonissima per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, sono proprio la ship di cui avevo bisogno ?? -