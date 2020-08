Navalny, l'ospedale: 'Si è stabilizzato, ora può andare in Germania' (Di venerdì 21 agosto 2020) L'oppositore russo Alexei Navalny , ricoverato in terapia intensiva per sospetto avvelenamento , ora si è stabilizzato e contrariamente a quanto era stato detto prima può andare in Germania . Lo hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset

