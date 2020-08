Navalny in coma, i medici: «Nessuna traccia di veleno». La moglie a Putin: «Permetteteci di portarlo in Germania per le cure» (Di venerdì 21 agosto 2020) Il 44enne attivista politico Alexei Navalny non avrebbe alcuna traccia di veleno nel sangue. A dirlo è Anatly Kalinichenko, vicedirettore dell’ospedale in cui il blogger è stato ricoverato ieri dopo un sospetto di avvelenamento. Il medico ha detto che i sanitari hanno già un quadro diagnostico completo su Navalny, ma che non possono ancora divulgarlo: lo avrebbero comunicato alla famiglia. Poco prima però dall’ospedale era scattato l’allarme che la tossina con cui era entrato a contatto Navalny era molto contagiosa. La moglie, Yulia, ha inviato un appello al presidente russo Vladimir Putin chiedendo il permesso di trasportare suo marito in Germania per le cure. La lettera è stata ... Leggi su open.online

