Navalny: i medici parlano di possibile disturbo al metabolismo (Di venerdì 21 agosto 2020) L'improvviso malore di Alexei Navalny poù essere stato causato da un disturbo del metabolismo. E' quanto ha dichiarato il primario dell'ospedale di Omsk , dove il blogger anti-Putin è ricoverato da ... Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : #Navalny, i medici russi vietano il trasferimento in Germania - martaottaviani : La famiglia di #Navalny sta lottando per farlo trasferite da #Omsk a un centro antiveleni in #Ue. Ma i medici stann… - Agenzia_Ansa : #Navalny è in coma, la conferma dell'ospedale. I medici 'lottano per salvargli la vita' #ANSA - giildagio : RT @PolScorr: #Navalny La sua portavoce pubblica queste foto e dice: 'i medici dicono che non c'é motivo per portarlo in una clinica spec… - bb91687509 : RT @PolScorr: #Navalny La sua portavoce pubblica queste foto e dice: 'i medici dicono che non c'é motivo per portarlo in una clinica spec… -