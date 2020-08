Navalny, i medici: 'Condizioni stabili, ok al trasferimento in Germania' (Di venerdì 21 agosto 2020) L'attivista di opposizione russo Alexei Navalny è in grado di viaggiare secondo i medici dell'ospedale di Omsk, in Siberia. 'Le sue Condizioni stanno migliorando', ha dichiarato il primario Alexander ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : #Navalny, i medici russi vietano il trasferimento in Germania - martaottaviani : La famiglia di #Navalny sta lottando per farlo trasferite da #Omsk a un centro antiveleni in #Ue. Ma i medici stann… - Agenzia_Ansa : #Navalny è in coma, la conferma dell'ospedale. I medici 'lottano per salvargli la vita' #ANSA - andreafacchini1 : RT @corrini: Nessun avvelenamento, i medici [russi] che hanno in cura #Navalny hanno diagnosticato un semplice calo di zuccheri. Le tute pr… - acamilli : RT @ibico75: 'Navalnj non è stato avvelenato'. Lo hanno detto i medici russi in piedi sul davanzale della finestra. #Navalny #Navalnyj -