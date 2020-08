Navalny avvelenato: si allunga la serie, la cautela del Cremlino (Di venerdì 21 agosto 2020) L'oppositore russo Alexei Navalny sarà portato in Germania per ricevere le cure necessarie. L'annuncio arriva dalla Ong tedesca Cinema for Peace, che invia in Russia un aereo-ambulanza con equipaggiamento e specialisti medici. Un’operazione che avrebbe avuto anche il supporto di Angela Merkel ed Emanuel Macron. Navalny è in ospedale in Siberia per un sospetto avvelenamento. Le sue condizioni sono gravi ed è in coma. Era in aereo diretto a Mosca quando si è sentito male. Dopo un atterraggio di emergenza a Omsk, è stato trasferito in ospedale. Francia e Germania hanno offerto aiuto e asilo anche alla famiglia. Aleksey Navalny versa in condizioni gravi, ma stabili, sostenuto da ventilazione polmonare e accompagnato dagli auguri di "pronta guarigione" di Vladimir Putin. Il Cremlino ... Leggi su ilfogliettone

